Kaya parçası değil böbrek taşı

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Dörtyol ilçesinde 67 yaşındaki işçi emeklisi sağlık kontrolü için gittiği hastanede bir böbreğinin çalışmadığını ve taş olduğunu öğrendi. Ameliyat ile böbreği alınan yaşlı adamın böbreğinden çıkan yumurta büyüklüğündeki kaya parçasını andıran taş görenleri şaşkına çevirdi. Kemal Salim Akdeniz, iki yıl önce prostat kontrolü için ilçede bulunan sağlık kuruluşuna başvurdu. Akdeniz'e hastanede doktorlar tarafından yapılan tetkikler neticesinde sağ böbreğinde taş olduğu ve böbreğin fonksiyonlarını yeterince yerine getiremediği teşhisi konuldu. Adana'da Başkent Üniversitesi Hastanesinde yaklaşık 4 saatlik bir ameliyatla fonksiyonlarını yerine getiremeyen sağ böbreği alınan Akdeniz'in böbreğinden kaya parçasını andıran yumurta büyüklüğünde tek parça halinde taş çıkartıldı. Sağlığına kavuşmak için birçok sağlık kuruluşuna başvurduğunu ve sağlığına kavuşmak için zorlu ve ağrılı günler geçirdiğini belirten Akdeniz, 2 yıl önce hastaneye giderek üroloji polikliniğine başvurdum. Orada yapılan tahliller neticesinde beni muayene eden üroloji hekimi sağ tarafımda bulunan böbreğimin fonksiyonlarını getirmediğini, yapılan ölçümlerde 1,5 santimetre çapında taş olabileceğini ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyet olmak için Adana Başkent Hastanesine başvurdum. Hastanede yapılan birçok tetkik ve tahlillerden sonra sağ böbreğimin çalışmadığı ve diğer organlara zarar vermemesi için taş ile birlikte alınması gerektiğini söyledi doktorlar. 4 saat gibi uzun süren bir ameliyat sonrası böbreğim ile birlikte aldılar. Yaklaşık 6 santimetre çapında yumurta büyüklüğünde kaya parçasını andırır şekilde çıkan taşı görünce "çok şaşırdım, çok şükür şimdi sağlığıma kavuştum" dedi.