Keyifler yerinde

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 14. haftasında'u 1-0 yenerek iki hafta aradan sonra yeniden galibiyete kavuşanhayat buldu.Teknik direktör Uğur Tütüneker, "Final paslarını iyi yapabilseydik ikiyi de üçü de yakalayabilirdik" diye konuştu.Karşılaşmanın başında birkaç pozisyonları olduğunu ifade eden Tütüneker,dedi.Takımının son haftalarda iyi bir futbol ortaya koyduğunu ve bunu sonuca yansıttıklarını belirten Tütüneker, "İlk yarıyı istediğimiz noktada kapatmak istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Şimdi önümüzde Ege'de oynayacağımız zorlu Altay maçı var. Tüm dikkatimizi bu maça vermek zorundayız" diye konuştuÜzerindeki ölü toprağını atarak silkelenen Adana Demirspor'da yönetim devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Erkan Zengin'in ardından Kayserispor'la yollarını ayıran Adebayor ile de görüşmelere başladı.