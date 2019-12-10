Keyifler yerinde

T
FF 1. Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'u 1-0 yenerek iki hafta aradan sonra yeniden galibiyete kavuşan Adana Demirspor
hayat buldu. Evinde üçüncü galibiyeti alan mavi-lacivertli ekip çıkışa geçerek taraftarına büyük sevinç yaşattı.
Teknik direktör Uğur Tütüneker, "Final paslarını iyi yapabilseydik ikiyi de üçü de yakalayabilirdik" diye konuştu.
MAÇTA FİNAL PASLARINI İYİ DEĞERLENDİREMEDİK
Karşılaşmanın başında birkaç pozisyonları olduğunu ifade eden Tütüneker, "Aslında golü erken de bulabilirdik ama ondan sonra ilk yarı topa sahip olamadık açıkçası. Dönem dönem topa sahip olup iyi işler de yapıldı. Erzurum ekibi futbol, topu koşturmak anlamında bizden daha iyi diye düşünüyorum. İkinci yarı gol geldikten sonra belki final paslarını iyi yapabilseydik sonuç farklı olabilirdi"
dedi.
SIRADA ALTAY MAÇI VAR
Takımının son haftalarda iyi bir futbol ortaya koyduğunu ve bunu sonuca yansıttıklarını belirten Tütüneker, "İlk yarıyı istediğimiz noktada kapatmak istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Şimdi önümüzde Ege'de oynayacağımız zorlu Altay maçı var. Tüm dikkatimizi bu maça vermek zorundayız" diye konuştu
ADEBAYOR NEDEN OLMASIN?
Üzerindeki ölü toprağını atarak silkelenen Adana Demirspor'da yönetim devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Erkan Zengin'in ardından Kayserispor'la yollarını ayıran Adebayor ile de görüşmelere başladı.