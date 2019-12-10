Kışta baharı yaşatan nergisler mis gibi kokuyor

BUGÜN NELER OLDU

Silifke ilçesinde doğada kendiliğinden yetişmesinin yanı sıra son yıllarda kültür bitkisi olarak da yetiştirilen nergis çiçekleri, kış ortasında baharı yaşatırken, çiftçilerin de yeni gelir kapısı oldu. Silifke'de üretici Rıfat Kilit 7 dönümlük bahçesinden 2 bin boğum nergis hasat edeceğini belirterek, her boğumda 50 adet nergisin bulunduğunu, bu nergisleri 20 ila 30 lira arasında değişen fiyatlarla büyük şehirlerdeki çiçekçilere gönderdiğini söyledi. Kilit, hasadın Aralık ayında başladığını, Şubat ayına kadar devam ettiğini belirtti. Her bir boğumda 50 adet nergis çiçeği olduğunu ve 20 ila 30 liradan sattığını belirten Kilit, "Nergis üretimini 5 yıldır yapıyorum ve ömrümün tazelendiğini düşünüyorum. İsteyerek yapıyorum. Tüm çiftçilerimize de nergis üretimini tavsiye ediyorum. Ölü sezonda iyi para kazanıyorum. İsteyene nergis soğanlarından verebilirim" dedi.