Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Manzara seyreder gibi hortumu izlediler

Manzara seyreder gibi hortumu izlediler

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Manzara seyreder gibi hortumu izlediler
ADANA'NIN Karataş ilçesinde, denizde çıkan hortumu manzara seyreder gibi izleyen kişiler, sosyal medyada eğlence konusu oldu. Karataş ilçesinde sabah saatlerinde denizde çıkan hortumun karaya ulaşmaması olası can ve mal kayıplarının önüne geçti. Bazı vatandaşlar paniğe kapılıp sahili boşaltırken bazı vatandaşlar da sahilde ve oturdukları kafede, denizdeki hortumu izledi. Yarım saat süren hortum daha sonra son buldu. Bir grup manzara izler gibi hortumu izlediği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında eğlence konusu olurken, dikkat çeken bazı yorumlar şöyle:
- "Füze görmeye dışarı koşan Adanalı hortumdan mı korksun?"
- "Hayata karşı duruşum."
- "Merkez camide canlı bombayı döven, şüpheli paketin çevresini güvenlik şeridi diye tüple çevreleyen Adanam için bu resim sergisi gibi gelir."
- "Güneşe ateş eden adamları şu zavallı rüzgar mı korkutacak?"
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manzara seyreder gibi hortumu izlediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN