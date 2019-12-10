Melih ABİ: Korkuluk hasar görmüş bir araç düşmeden yapın

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da Ortadoğu Hastanesinin karşısında, DSİ kanalının üstünde, otomobillerin kanala düşmemesi için yapılan bir engel korkuluk var.25-30 metre kadar...Bir araba çarpmış, korkuluk zarar görmüş...Onarılması şart...Ama aylarca orası öyle kalmış!Başka bir araç oradan aşağıya düşebilir.Yapın şu korkulukları kardeşim.Köprünün Beyazevler tarafındaki Fuzuli Caddesine çıkan "Adana'da yaşamak aşktır" tabelası bir yıldır paramparça.Oranın da düzeltilmesi gerekiyor.Her yere tabela asan başkana duyurulur.çevre yoluna halk NATO yolu diyor.Araçların hızı 50 km. den 70 km.ye çıkarılacakmış.Bu yolda karşıdan karşıya geçen, yani üst geçide çıkamayan yaşlı ve hamileler ölüm tehlikesi altında.NATO yolunun güneyinde kalan mahallelerde hız artırma kararı endişe yaratıyor.Burada çok kaza oluyor, can kaybı yaşanıyor.Hız limiti Nusrat gemisinin olduğu bölümden, Beydeğirmeni'ne kadar yine 50 km olarak kalmalı.İlla da hız artacak diyorsanız buraya asansörlü üst geçitler koyun ki insanlar kullansın.