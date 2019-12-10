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Mersinli balıkçılar rüzgara takıldı

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Mersinli balıkçılar rüzgara takıldı
MERSIN'IN Erdemli ilçesinde balıkçılar kuvvetli rüzgar dolayısıyla denize açılamadı. Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkisini arttırdı. Rüzgarın şiddeti daha çok Akdeniz sahil şeridinde hissedildi. Erdemli ilçesi sahilinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar zamanla şiddetini artırdı. Kuvvetli rüzgar sahil şeridi ve çevresinde etkili oldu. İlçe merkezinde bulunan Erdemli Balıkçı Barınağı ile Kumkuyu Yat Limanı'nda balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılardan Yasin Yalçın, "Fırtına dolayısıyla denize açılamıyoruz. Bu sebeple malzemelerimizi hazırlıyoruz, ağlarımızı örüyoruz. Teknemizin bakımlarını yapıyoruz" dedi. Bazı balıkçılar ise kuvvetli rüzgarın 3-4 gün sürmesinin beklendiğini ifade ederek, denize bu süre zarfında açılamayabileceklerini kaydetti.
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Mersinli balıkçılar rüzgara takıldı
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