Öğretmen kitap istedi Emniyet Müdürü gönderdi

BUGÜN NELER OLDU

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kendisine mektup yazarak destek isteyen öğretmenin görev yaptığı köy okulunun kütüphanesine 500 kitap gönderdi. Polisler, okula gidip çocuklarla birlikte kitapları raflarına dizdi; onlarla birlikte kitap okudu. Karaisalı ilçesine bağlı Beydemir Köyü'nde yer alan ve 1940'tan bu yana faaliyette olan Beydemir İlk ve Ortaokulu'nda öğretmenler, öğrencileri için bir kütüphane oluşturmaya karar verdi. Adana kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alan ve bölgedeki 9 ayrı köydeki 91'i kız toplam 191 çocuğun, taşımalı olarak eğitim-öğretim gördüğü okulda kütüphane için köy halkı seferber oldu. Depo olarak kullanılan atıl vaziyetteki sınıf kütüphaneye dönüştürüldü. Okulda 'bilişim teknolojileri öğretmeni' olarak görev yapan Asil Mermer, kütüphanede ihtiyaç duydukları kitaplar için Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a bir mektup yazdı. Mermer kaleme aldığı mektubunda; "Okulumuzda öğrencilerimiz için bir kütüphane kurmak istiyoruz. Fakat elimizde yeteri kadar kitap yok. Okullara yaptığınız yardımlarla ilgili olarak basında yer alan haberleri görünce bu konuda bize yardımcı olabileceğinizi düşündük" dedi. Mermer, mektubunda ayrıca Aktaş'a; "Eski ya da yeni fark etmez. Okul kütüphanemiz için katkıda bulunacağız her bir kitap bizim için çok değerli. Desteğinizi bekliyoruz" çağrısında da bulundu.Bu çağrıya Zafer Aktaş duyarsız kalmadı. Aktaş'ın talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından köydeki çocuklar için 500 adet hikaye, roman ve öykülerden oluşan kitap alındı. Söz konusu kitapları kolilere yükleyen polisler, yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafe kat edip, Beydemir İlk ve Ortaokulu'na giderek, burada öğretmen ve öğrencilerle birlikte yeni kurulan kütüphanede kitapları birlikte dizdi, çocuklara çeşitli kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.