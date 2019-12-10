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Tahmazoğlu’ndan hastalara moral

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Tahmazoğlu’ndan hastalara moral
GAZİANTEP'TE Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti. Başkan Tahmazoğlu, Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi bünyesinde yaptırılan Nevin Eruslu Palyatif Bakım ve Umut Evi'nde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vatandaşlarla sürekli bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öncelikli olarak Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören minikleri ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verip, çocuklarla birlikte oyunlar oynadı. Tahmazoğlu, Nevin Eruslu Palyatif Bakım ve Umut Evi'nde yatan hastaları ziyaret ederek onlarla sohbet edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne muayene olmaya gelen vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Yaşlılarımızı ve hastalarımızı ziyaret ederek onlara moral vermeliyiz. Belediyemiz bünyesinde bulunan Halkla İlişkiler ekibimiz sık sık hastanelerde yatan hastalarımızı ziyaret ederek hastalarımıza moral veriyorlar" dedi.
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Tahmazoğlu’ndan hastalara moral
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