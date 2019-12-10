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Tarsus Üniversitesi ile MTOSB’te imzalar atıldı

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Tarsus Üniversitesi ile MTOSB’te imzalar atıldı
MERSİN Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ve Tarsus Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın'ın imzaladığı protokol ile Tarsus Üniversitesi ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi arasında işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerin yenilikçilik ve Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesini, verimliliklerinin artırılmasını destekleyen projeler üreterek bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen protokolün imzası sonrasında Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden heyet, Başkanı Tekli ve öğretmenlerden, öğrencilerin yürüttüğü projelerle ilgili bilgi aldılar.
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Tarsus Üniversitesi ile MTOSB’te imzalar atıldı
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