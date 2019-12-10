Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > ‘Zilli top’un peşinde başarıya koşuyorlar

‘Zilli top’un peşinde başarıya koşuyorlar

Giriş Tarihi: 10.12.2019
‘Zilli top’un peşinde başarıya koşuyorlar
GÖRME engellilerin sosyalleşmesi amacıyla Niğde'de kurulan golbol takımı sayesinde sporcular, hem aktif yaşama dahil oluyor hem de içinde zil olan topla yapılan bu sporla öz güven kazanıyor. Görme Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi Atilla Taşpınar ile görme engelli Burak Çukadar, kendileri gibi olan arkadaşlarının sosyalleşmesi amacıyla golbol takımı kurmaya karar verdi.
Niğde Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde 2018 yılı başlarında faaliyete geçen takım, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Konya'da düzenlenen yükselme müsabakalarında Türkiye şampiyonu olarak, Golbol 4. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Zilli top’un peşinde başarıya koşuyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN