‘Zilli top’un peşinde başarıya koşuyorlar

BUGÜN NELER OLDU

GÖRME engellilerin sosyalleşmesi amacıyla'de kurulan golbol takımı sayesinde sporcular, hem aktif yaşama dahil oluyor hem de içinde zil olan topla yapılan bu sporla öz güven kazanıyor.ile görme engelli, kendileri gibi olan arkadaşlarının sosyalleşmesi amacıyla golbol takımı kurmaya karar verdi.Niğde Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde 2018 yılı başlarında faaliyete geçen takım, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Konya'da düzenlenen yükselme müsabakalarında Türkiye şampiyonu olarak, Golbol 4. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.