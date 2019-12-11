Büyükşehir’in sporcusu Türkiye ikincisi oldu

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen'ndasporcusu'nda Türkiye ikincisi oldu.TÜRKIYE'NIN dört bir yanından gelen 57 takımdan toplam 269 atletin ter döktüğü'nde Gaziantep rüzgarı esti. B30 Kasım'daki final yarışmaları kıran kırana geçti. İzleyicilerin adrenalini yükselten yarışmalarda mücadele eden yarışmacılar takdir topladı.