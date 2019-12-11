Büyükşehir’in sporcusu Türkiye ikincisi oldu

TÜRKIYE Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U16- U18 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi Final Yarışmaları
'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
sporcusu Bilal Bayramoğlu, U18 Yıldız Erkekler Ferdi Yarışı
'nda Türkiye ikincisi oldu. Yarışmalar sonucunda dereceye girenler Türk Atletizm Milli Takımı'na seçildi.
TÜRKIYE'NIN dört bir yanından gelen 57 takımdan toplam 269 atletin ter döktüğü Bölgesel Kros Ligi Finalleri
'nde Gaziantep rüzgarı esti. Büyükşehir Belediyesi, spor alanındaki başarısını Sakarya'da da hissettirdi.
30 Kasım'daki final yarışmaları kıran kırana geçti. İzleyicilerin adrenalini yükselten yarışmalarda mücadele eden yarışmacılar takdir topladı.