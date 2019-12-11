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Eşiyle birlikte seyahat ettiği gemide kalp krizi geçiren ve Portekiz'de ameliyatına karar verildiği sırada "Beni vatanına götürün, ölürsem vatanımda ölürüm" diyerek Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilen 70 yaşındaki Zekeriya Zorlueroğlu, "Devletim beni yabancı ellerde bırakmadı ve vatanıma getirdi. Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkür ederim. Sağlığımda çok iyi" dedi.Adanalı Süreyya- Zekeriya Zorlueroğlu çifti arkadaşlarıyla birlikte 10 Ekim 2019'da İtalya, İspanya, Fransa ve Portekiz'den oluşan Akdeniz turuna çıktı. 17 Ekim Portekiz'in başkenti Lizbon'da seyahat gemisinde Zekeriya Zorlueroğlu, kalp krizi geçirdi. Yaşlı adam Sao Jose Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Zorlueroğlu Santa Marta Hastanesi kardiyoloji bölümüne sevk edildi. Zorlueroğlu'na doktorlar By-Pass operasyonu gerçekleştireceklerini söyledi. Eşine "Ben burada ameliyat olmam. Beni vatanıma götürün. Ölürsem de vatanımda ölürüm" dedi. Süreyya Zorlueroğlu, bu durumu Adana'da yaşayan ailesine bildirdi. Tarifeli uçak ile babalarının getirme durumunun riskli olduğunu düşünen aile Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattılar. Genel müdürlükte sorumlu "Biz vatandaşımızı yabancı ülkede bırakmayız" diyerek Lizbon Büyükelçiliği'ne dilekçe yazmasını istediler. Aile hemen dilekçeyi yazdı. 11 Kasım'da dilekçiyi alan büyükelçilik "Çok acele" yazısıyla Sağlık Bakanlığı'na Zekeriya Zorlueroğlu'nun Türkiye'ye gönderilmesi için ambulans uçak talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı hiç zaman kaybetmeden ambulans uçağı Lizbon'a gönderdi. 14 Kasım gecesi Zekeriya Zorlueroğlu, memleketi Adana'ya getirildi ve özel bir hastanede tedavi altına alındı.Kalbine stent takılan ve bir süre önce tedavi gördüğü hastanede taburcu olan Zekeriye Zorlueroğlu, yaşadığı sıkıntılı süreci SABAH'a anlattı. DSİ'den emekli olan inşaat mühendisi Zorlueroğlu, "Eşime ameliyat yapılacağını söylemişler. Eşim bana durumu anlattığı an ameliyat olmayacağımı söyledim. Ne olursa olsun beni vatanıma götürmelerimi ve öleceksem vatanımda öleceğimi söyledim. Psikolojim bozuldu. Eşim ve çocuklarım Sağlık Bakanlığı'na durumu anlatmışlar. Benim için özel uçak gönderdiler. Bana inanılmaz bir duygu yaşattılar. Yabancı ellerde bırakmadılar. Vatanıma kavuşturdular. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Bir ay boyunca büyük sıkıntı çektiklerini ancak sonunun mutlulukla bittiğini ifade eden emekli İngilizce öğretmeni Süreyya Zorlueroğlu ise, "Şu bir gerçek dünyanın neresinde olursanız olun sıkıntıda kaldığınızda arkanızda devletinizin olduğunu bilmek gerçekten sevindirici. Ülkemle bir kez daha gurur duydum. Binlerce kilometreye özel uçak gönderip eşimi sağlığına ve bizlere kavuşturanlara minnettarız" dedi.