En az galibiyet alan takım

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FF 1. Lig'de 12 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Adanaspor
tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Sezon başında gurbetçiler kaleci İsa, sağbek Marvin, Serdar, Mustafa Eğer, stoper Özgür, Evren, orta saha Okan Adil, Semir ve forvet Utku Şen ile birlikte Eze, Giorgi, Roni ve Furkan
'ı transfer eden turuncu- beyazlı ekip yokları oynadı.
FORMA ŞANSI BULAMADILAR
Semir ilk lig maçı olan Akhisarspor
maçında 2 dakika, Evren
de ligde son Altınordu
karşılaşmasında
7 dakika forma giyebildiler. Kaleci İsa Doğan ligde hiçbir karşılaşmada oynama şansını bulamadı
. Mustafa Eğer
kiralık
gittiği Zonguldak Kömürspor'
da
1 dakika bile forma giyemeden Adana
'ya döndü. Eze, Giorgi, Roni
de yaşadıkları sakatlıklarla
takıma katkı koyamadı.
EN SON 25 AĞUSTOS'TA GÜLMÜŞTÜ!
Sezon başı transfer edilen gurbetçi oyuncular beklentilerin çok altında kalınca Adanaspor
büyük sıkıntı yaşadı. Ligin en az galibiyet alan takımı, en son 3 puanı 2. haftada 25 Ağustos'ta Eskişehir'i 3-2 yenerek almıştı.
ADANASPOR'DA BAYRAKTAR SPORTİF DİREKTÖR OLDU
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da yönetim kötü gidişe çözüm için dün sportif direktörlük görevine Emrah Bayraktar
'ı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, sportif direktörlük görevi için turuncu-beyazlıların eski futbolcularından ve yardımcı antrenörlerinden Sami Bayraktar'ın oğlu Emrah Bayraktar ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Başkan Bayram Akgül
ile bir araya gelen Emrah Bayraktar
'ın, sportif direktörlük görevine getirildiği kaydedildi.