En az galibiyet alan takım

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de 12 haftadır galibiyet yüzü görmeyentarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Sezon başında gurbetçiler kaleci'ı transfer eden turuncu- beyazlı ekip yokları oynadı.Semir ilk lig maçı olanmaçında 2 dakika,de ligde sonkarşılaşmasında7 dakika forma giyebildiler.kiralıkgittiğida1 dakika bile forma giyemeden'ya döndü.de yaşadıkları sakatlıklarlatakıma katkı koyamadı.Sezon başı transfer edilen gurbetçi oyuncular beklentilerin çok altında kalıncabüyük sıkıntı yaşadı. Ligin en az galibiyet alan takımı,TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da yönetim kötü gidişe çözüm için dün sportif direktörlük görevine'ı getirdi.Başkanile bir araya gelen'ın, sportif direktörlük görevine getirildiği kaydedildi.