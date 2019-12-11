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En az galibiyet alan takım

Sezona 9 gurbetçi transferi ile büyük umutlarla giriş yapan Adanaspor bu isimlerden istediği verimi alamadı. Yabancı oyuncuların da yaşadığı sakatlıklar 14 haftada sadece bir galibiyet getirdi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 11.12.2019
En az galibiyet alan takım
TFF 1. Lig'de 12 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Adanaspor tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Sezon başında gurbetçiler kaleci İsa, sağbek Marvin, Serdar, Mustafa Eğer, stoper Özgür, Evren, orta saha Okan Adil, Semir ve forvet Utku Şen ile birlikte Eze, Giorgi, Roni ve Furkan'ı transfer eden turuncu- beyazlı ekip yokları oynadı.

FORMA ŞANSI BULAMADILAR
Semir ilk lig maçı olan Akhisarspor maçında 2 dakika, Evren de ligde son Altınordu karşılaşmasında 7 dakika forma giyebildiler. Kaleci İsa Doğan ligde hiçbir karşılaşmada oynama şansını bulamadı. Mustafa Eğer kiralık gittiği Zonguldak Kömürspor'da 1 dakika bile forma giyemeden Adana'ya döndü. Eze, Giorgi, Roni de yaşadıkları sakatlıklarla takıma katkı koyamadı.

EN SON 25 AĞUSTOS'TA GÜLMÜŞTÜ!
Sezon başı transfer edilen gurbetçi oyuncular beklentilerin çok altında kalınca Adanaspor büyük sıkıntı yaşadı. Ligin en az galibiyet alan takımı, en son 3 puanı 2. haftada 25 Ağustos'ta Eskişehir'i 3-2 yenerek almıştı.

ADANASPOR'DA BAYRAKTAR SPORTİF DİREKTÖR OLDU
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da yönetim kötü gidişe çözüm için dün sportif direktörlük görevine Emrah Bayraktar'ı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, sportif direktörlük görevi için turuncu-beyazlıların eski futbolcularından ve yardımcı antrenörlerinden Sami Bayraktar'ın oğlu Emrah Bayraktar ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Başkan Bayram Akgül ile bir araya gelen Emrah Bayraktar'ın, sportif direktörlük görevine getirildiği kaydedildi.

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En az galibiyet alan takım
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