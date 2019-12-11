Evren ve John Law, fotoğraf severlerle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Olba Fotoğraf Derneği Başkanı Evren Law ile Uluslararası Fotoğraf Birliği Başkan Yardımcısı olan eşi Dr. John Law, Arka Plan Fotoğraf Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Adanalı fotoğraf severlerle buluştu. Dernek binasında yapılan sunum ve söyleşi etkinliğinde Dernek Başkanı Niyazi Sertkalaycı, çok değerli iki konuğu ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. 'Gezdim Gördüm Çektim' ve 'Evrenin Doğası Kelebekler' isimli 2 sunum yapan Evren Law, yaklaşık 2 yıl zorlu şarlarda çektiği fotoğraflar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Law, 'Evrenin Doğası Kelebekler' isimli sunumunda bazı fotoğrafçıların kelebekleri dondurarak çektiğini belirterek, "Bu çok yanlış bir çekim tekniği. Kelebeklerin ömürlerini daha da kısaltıyorlar" dedi.