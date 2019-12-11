Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Evren ve John Law, fotoğraf severlerle buluştu

Evren ve John Law, fotoğraf severlerle buluştu

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Evren ve John Law, fotoğraf severlerle buluştu
MERSİN Olba Fotoğraf Derneği Başkanı Evren Law ile Uluslararası Fotoğraf Birliği Başkan Yardımcısı olan eşi Dr. John Law, Arka Plan Fotoğraf Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Adanalı fotoğraf severlerle buluştu. Dernek binasında yapılan sunum ve söyleşi etkinliğinde Dernek Başkanı Niyazi Sertkalaycı, çok değerli iki konuğu ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. 'Gezdim Gördüm Çektim' ve 'Evrenin Doğası Kelebekler' isimli 2 sunum yapan Evren Law, yaklaşık 2 yıl zorlu şarlarda çektiği fotoğraflar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Law, 'Evrenin Doğası Kelebekler' isimli sunumunda bazı fotoğrafçıların kelebekleri dondurarak çektiğini belirterek, "Bu çok yanlış bir çekim tekniği. Kelebeklerin ömürlerini daha da kısaltıyorlar" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evren ve John Law, fotoğraf severlerle buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN