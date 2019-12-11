Helal Expo’ya damga vurdular

BUGÜN NELER OLDU

zengin mutfak kültürünü ve yöresel lezzetlerini küresel ölçekteki organiasyonlarda tanıtan Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER), 50 ülkenin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen 7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı'na (Helal Expo) damga vurdu. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde dört gün süren dev etkinlikte 9 Adanalı mutfak şefi, 270 aşçının yarıştığı Dünya Helal Zirvesi Uluslararası Aşçılar Şampiyonası'nda hem jüri üyeliği, hem de kültür elçiliği yaptı. ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, 400 profesyonel aşçı, 40 bin ziyaretçi ve 9 bine yakın yabancı delegenin ağırlandığı Helal Expo'da Adanalı aşçıların 8 bin yıllık tarihinde bir çok medeniyete beşiklik eden Çukurova'nın mutfağını en güzel şekilde tanıttığını belirtti. Helal gıda pazarının dünya genelinde 4 trilyon dolara ulaştığını kaydeden Başkan Derviş Göçmen, "Helal Expo'da 7 bölgeden 40 ilimizin mutfağı tanıtıldı. Helal gıda standartlarından oluşan lezzetli yemekler yapıldı ve yöresel lezzetler tanıtıldı" dedi.