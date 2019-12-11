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Kadın güreşçiler tarih yazmak istiyor

Kadın güreşinde kazanılan madalyalarla adından sıkça söz ettiren milli sporcular, kalifikasyon turnuvalarında kota alıp olimpiyatlarda mücadele etmeyi arzuluyor

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Kadın güreşçiler tarih yazmak istiyor
Kazakistan'da Dünya Şampiyonası'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alamayan Kadın Milli Güreş Takımı, 2020 mart ve nisan aylarında yapılacak Avrupa ve dünya kalifikasyon turnuvalarında kota almak için çalışmalarına Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde devam ediyor. Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman, Dünya Şampiyonası'nda beklediklerini gerçekleştiremedilerini belirterek, "Bu takım 4 yıldır başarı üstüne başarı elde etti. Beklentiler yüksekti ve durumumuz da çok iyiydi. Ancak bazı olumsuzluklar yaşandı, son saniyelerde kaybettiğimiz kota maçlarımız oldu, özellikle çeyrek final maçları. Bizim işimiz daha bitmedi. Çok başarılı bir takımız" diye konuştu.

TOKYO BİLETİ PEŞİNDEYİZ
KAHRAMAN, takımda Avrupa ve dünya şampiyonlarının bulunduğuna işaret ederek, "19-21 Mart'ta Macaristan'da, Avrupa Kıtası kalifikasyon maçları olacak. Öncesinde 10-16 Şubat'ta Avrupa Şampiyonası var. Kalifikasyon bizim için daha önemli. Avrupa Şampiyonası'nda iki defa takım olarak üçüncü olduk. Şimdi birincilik için mücadele edip Tokyo biletini almak istiyoruz" dedi.
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Kadın güreşçiler tarih yazmak istiyor
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