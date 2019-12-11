Kadın güreşçiler tarih yazmak istiyor

BUGÜN NELER OLDU

'da'ndaiçin kota alamayan2020 mart ve nisan aylarında yapılacakAvrupa ve dünya kalifikasyonturnuvalarında kota almak içinçalışmalarına Niğde'nin Çamardıilçesindeki'nde devam ediyor.Milli Takım Teknik Direktörü'nda beklediklerini gerçekleştiremedilerinibelirterek,diyekonuştu.KAHRAMAN, takımda Avrupa ve dünya şampiyonlarının bulunduğuna işaret ederek, "19-21 Mart'ta Macaristan'da, Avrupa Kıtası kalifikasyon maçları olacak. Öncesinde 10-16 Şubat'ta Avrupa Şampiyonası var. Kalifikasyon bizim için daha önemli. Avrupa Şampiyonası'nda iki defa takım olarak üçüncü olduk. Şimdi birincilik için mücadele edip Tokyo biletini almak istiyoruz" dedi.