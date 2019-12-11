Kadın güreşçiler tarih yazmak istiyor

Kazakistan
'da Dünya Şampiyonası
'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları
için kota alamayan Kadın Milli Güreş Takımı
,
2020 mart ve nisan aylarında yapılacak
Avrupa ve dünya kalifikasyon
turnuvalarında kota almak için
çalışmalarına Niğde'nin Çamardı
ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi
'nde devam ediyor.
Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman
, Dünya Şampiyonası
'nda beklediklerini gerçekleştiremedilerini
belirterek, "Bu takım 4 yıldır başarı üstüne başarı elde etti. Beklentiler yüksekti ve durumumuz da çok iyiydi. Ancak bazı olumsuzluklar yaşandı, son saniyelerde kaybettiğimiz kota maçlarımız oldu, özellikle çeyrek final maçları. Bizim işimiz daha bitmedi. Çok başarılı bir takımız"
diye
konuştu.
TOKYO BİLETİ PEŞİNDEYİZ
KAHRAMAN, takımda Avrupa ve dünya şampiyonlarının bulunduğuna işaret ederek, "19-21 Mart'ta Macaristan'da, Avrupa Kıtası kalifikasyon maçları olacak. Öncesinde 10-16 Şubat'ta Avrupa Şampiyonası var. Kalifikasyon bizim için daha önemli. Avrupa Şampiyonası'nda iki defa takım olarak üçüncü olduk. Şimdi birincilik için mücadele edip Tokyo biletini almak istiyoruz" dedi.