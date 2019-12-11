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Adana Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Hakan Gediktaş ve beraberindeki heyet Sabah Gazetesi Adana Bölge Müdürü Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar'ı ziyaret etti. Gediktaş, sosyal sorumluluk çerçevesi içinde başlattıkları 'Yok Birbirimizden Farkımız' projesiyle Hakkari'de 400 öğrenciyle gerçekleştirdikleri ilk STEM-Robotik-Kodlama çalıştayı hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonunda Gediktaş, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'in yazdığı 'Hayatım Eğitim' adlı kitabını Ramoğlu'na hediye etti. Önceki yılda 'Yok birbirimizden farkımız' felsefesi doğrultusunda Hakkari'ye gidildiğini belirten Hakan Gediktaş, "Veli, öğrenci, öğretmen ve okul olarak başlattığımız kampanya da hedeflediğimiz 400 mont toplandı. Montlar, ihtiyaç sahibi olan ve 12 ayrı okulda eğitim gören çocuklara Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ulaştırıldı. Hakkari BİLSEM'de kuruldu. 'Robotik-Kodlama Atölyesi'nin tüm masrafları Adana Bahçeşehir Koleji tarafından karşılandı. Bahçeşehirli Öğretmenler yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla da ilk STEM-Robotik-Kodlama çalıştayını da gerçekleştirdi" dedi.Başlattıkları kampanyanın olumlu sonuçlarını almalarından dolayı mutluluğunu dile getiren Adana Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Hakan Gediktaş, "Kurucumuz Enver Yücel'in belirttiği gibi 'Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır.' Biz de bu felsefeyle çalışmaya gayret ediyoruz. STEM bilincini aşılamak için Hakkari'yi seçtik. Gelecek hedeflerimiz içinde Hakkari'de belirlenen bir okula 400 mont hediye etmek, yaklaşık 300 öğretmenimizle STEM çalıştayı yapmak ve 10 kız – 10 erkek öğrenciyi de Adana'da misafir etmek var. Hakkari gelişirse Türkiye kalkınır"