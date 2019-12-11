Melih ABİ: Ziyapaşa Bulvarı göz göre göre yok ediliyor

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da Ziyapaşa Bulvarı eskiden giyim mağazalarıyla ve markalarıyla anılırdı.Ziyapaşa denince akla kalite gelirdi.Şimdi burası eğlence mekanlarıyla doldu.Artık Ziyapaşa Bulvarı alışveriş mağazalarıyla değil çalgılı eğlence mekanlarıyla anılmaya başladı.Ziyapaşa'da sıkıntı var...Meyhaneleriyle birlikte park sorunu da arttı.Mağazalar şehir içinde rant uğruna yapılan AVM'lere taşındı.Şehir içindeki AVM'lere belediye nasıl izin verdi.Ünlü mağazaların terk etmesiyle Ziyapaşa Bulvarı görkemli günlerinden çok uzaklaştı.Göz göre göre Adana'nın en nezih, en gözde bulvarı yok olup gitti.Yakında Ziyapaşa Bulvarı diye bir şey kalmazsa şaşırmayın.Kültür Parkı yan cephesinde (Kültür Merkezi yan tarafı) bulunan kadın el ürünleri satış noktasındaki hanımların istekleri var.Bu satış noktasında bulunan 21 dükkanın ön tarafındaki kaldırım kenarına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından insan boyunda demir korkuluklar konulmuş.Bu yüzden insanlar gelip geçerken kadınların el ürünü ve yiyecek satış noktalarına ulaşamıyor.En azından 50-60 metre uzunluğundaki bu demir korkulukların orta bölümünden iki kapı açılması isteniyor.Buradaki işyeri olan kadınlarımız parkın bir köşesine acil ihtiyaçlar için lavabo ve VC yapılmasını talep ediyorlar.Başkan Vahap Seçer'e duyurulur.