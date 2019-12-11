Niğde’de deprem tatbikatı yapıldı

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Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen 'Seviye 2 Afet ve Bölgesel Tatbikatı' gerçeğini aratmadı. Bor ilçesi eski Kaynarca köyünde yapılan tatbikata, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, Türk Kızılay, 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD gönüllüleri, Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, çeşitli kuruluşlar ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 259 personel katıldı, 55 araç kullanıldı. Tatbikatta çevredeki 8 ilden de destek ekibi görev aldı. Senaryo gereği AFAD ekiplerine, merkez üssü eski Kaynarca köyü olan 5,8 büyüklüğündeki depremde okul, lojman ve evlerde göçük meydana geldiği ve enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Yaralılar, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Halaç köy yolu üzerindeki bir depoda zirai ilaç bidonlarının devrilmesi nedeniyle bölge, Adana Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma birliğinin KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer) ekibi tarafından karantina altına alındı. Öte yandan Türk Kızılay, afetzedelere, çay, çorba, battaniye gibi yardımlarda bulundu. Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu söyledi.