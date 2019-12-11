Nüfus ve suç oranı dengeli

BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni (HGC) ziyaret etti. HGC'de yeni dönemde başkanlığa seçilen Abdullah Temizyürek'e görevinde başarılar dileyen Yavuz, Hatay'ın güvenliği hakkında önemli bilgiler aktardı. Müdür Yavuz, Hatay'ın suç noktasında nüfusuyla orantılı olduğunu aktardı. İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz Ayrıca, "Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı Abdullah Temizyürek'i kutluyorum. İki buçuk aydır Hatay'da görev yapıyorum. Samsun'dan buraya gelirken, buranın sorumluluğunu iyi biliyordum. Hatay'da suç oranı nüfusuyla orantılı. Nüfus olarak Türkiye'de 13'üncü sıradayız. Suç oranlarına bakıldığında yine aynı basamakta yer alıyoruz" dedi. Müdür Yavuz, "Biz zaten işleyen bir çarkın başına geldik. Bu çarkı yine en güzel şekilde, hatasız bir şekilde işletmek istiyoruz. Bazı ekipleri daha aktif hale getirdik. Bu süreç içerisinde yeni ekipler oluşturduk. Hatay'da en büyük sorun trafik gibi gözüküyor. Trafik şubedeki arkadaşlarımız burada özverili bir şekilde çalışıyor" dedi.