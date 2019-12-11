Özel sağlık sigortasında fark yaratan adım

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Yakın Doğu kurumları, çalışanlarının sağlığı için fark yaratacak bir adım atarak, çalışanlarını Yakın Doğu olarak, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Near East Hayat "Özel Sağlık Sigortası" ile sigortalıyor. Doğu Kurumlarında çalışan tüm personelin, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren "Özel Sağlık Sigortası" uygulaması kapsamında sigortalanacağı belirtildi. Near East Hayat güvencesi altında olacak olan "Özel Sağlık Sigortası" uygulaması, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinde geçerli olacak. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S. Günsel, çalışanlarının sağlıklarının önemsediklerini ifade ederek, hem işverene hem de çalışana birçok avantajlar sunarak, "Özel Sağlık Sigortası" ile çalışanlarının sağlıklarını güvence altına aldıklarını belirtti. Prof. Dr. Günsel, "Biz büyük bir aileyiz ve ailemizin sağlığını önemsiyoruz. Büyük ailemizin bir parçası olan çalışanlarımızı kapsayacak uygulama ile çalışanlarımızın sağlık ihtiyaçlarını kaliteli ve hızlı bir şekilde karşılayacağız" dedi.