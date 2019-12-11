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Şehit polis çocuklarından asker ve polise mektup

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Şehit polis çocuklarından asker ve polise mektup
ADANA'DA görev sırasında bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Yılmaz Bozkurt'un 3 oğlu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapan polis ve askerlere mektup yazarak onlara manevi destek verdi. Şehit polis o dönem yapılan törenle şehitlikte toprağa verilirken, geride gözü yaşlı 3 oğul bıraktı. Şehit töreninde polis üniforması giymiş oğlu Mustafa (19), kardeşleri Görkem (17) ve Yiğit (10), anneleri Nuran Bozkurt'un da (41) desteğiyle büyüyüp bugünlere geldi. Şehit çocukları Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'ye giderek burada mücadele eden polis özel harekat ve askerlere destek olmak için bir mektup kaleme aldı. Kendileri de şehit çocuğu olduğu için şehitliğin hem ne yüce bir mertebe olduğunu hem de geride kalanların ne kadar zorluk çektiğini bildikleri için onlara manevi destek olmak için mektup yazdı.
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Şehit polis çocuklarından asker ve polise mektup
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