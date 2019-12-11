Türkiye’yi yürüyerek gezen öğretmen hayatını kaybetti

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MERSİN'İN Silifke ilçesinde Türkiye'yi yürüyerek ve koşarak adım adım gezen 102 yaşındaki emekli Öğretmen Mustafa Demir geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 1917 doğumlu Mustafa Demir'e çevresi yürüyen adam ismini takmış, gittiği her yere bu yaşına rağmen yürüyerek gitmesiyle bilinirdi. Silifke'nin Atayurt mevkiinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Gittiği yerlerde sırtındaki yatağını serip yatan ve elindeki Çan'ı da birer metre etrafına gerdiği ipe bağlayıp güvenliğini sağladığını anlatan Mustafa Demir, Aşık Veysel'i Sivas'ta evinde ziyaret etmiş, onunla ilgili anılarını kitaba almış, ve Manisa Tarzanı'nı Manisa'daki evinde ziyaret ettiğini söylerdi.