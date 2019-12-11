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Uyuşturucuya 6 tutuklama kararı

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Uyuşturucuya 6 tutuklama kararı
ADANA'DA polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kozan, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 200 gram esrar, ruhsatsız 2 av tüfeği ve tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 104 bin lira ele geçirildi. Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 16'sı savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Uyuşturucuya 6 tutuklama kararı
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