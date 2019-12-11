Vatandaşlardan gençlik merkezlerine yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin en önemli gençlik merkezlerinden olan Yaşar Torun Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek eğitim gören öğrencilerle ve kursiyerlerle sohbet etti. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı 195 Sosyal Tesisi ve Gençlik Merkezinde 7'den 77'ye her yaştan vatandaşa hizmet verilmeye devam ediliyor. Şahinbey Belediyesi'nin en önemli Gençlik Merkezleri'nden birisi olan ve birçok mahalleye hizmet veren Yaşar Torun Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitim gören öğrencilerle ve kursiyerlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Tahmazoğlu, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile kültürden sanata, eğitimden spora birçok konuda projeleri hayata geçiriyoruz" dedi,