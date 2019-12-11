Yüreğir’de çöp taksi uygulaması başladı

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ulaşılması güç, dar sokaklardaki çöpleri toplamak için Yüreğir Belediyesi ''Çöp Taksi'' uygulamasını faaliyete geçirdi. Küçük çöp araçları dar sokaklardaki çöpleri toplamak için kullanılacak. Çöp Taksi'ler normal çöp toplama araçlarına göre daha fonksiyonel olarak hizmet verecek. Yaklaşık 3 metreküp çöp atık depolayabilen 'Çöp Taksi' uygulaması Yüreğir'de gerçekleştirilen ilklerden biri. Yüreğir'de temizlik çalışmalarının aksamadan devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Kocaispir ''Tüm hizmetlerde ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde verilen hizmet kalitesinin arttırılması yönünde çalışmalarımız sürüyor. Çöp taksi uygulaması ile büyük kamyonların girmesi zor olan ara sokaklara daha kolay ve süratli bir şekilde müdahale edeceğiz" dedi. Başkan Kocaispir, "Fiziki koşulları yeterli olmayan bölgelerde kullanmak üzere 3 adet Çöp Taksimizi Yüreğir Belediyesi araç filomuza dahil ettik. Küçük araç olması bakımından daha pratik ve trafik akışını engellemeyen yapısıyla oldukça fayda sağlamakta. Çöp taksi hizmetimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.