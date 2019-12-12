142. Cadde’de sona gelindi

BUGÜN NELER OLDU

bir zamanlar terör olaylarının yaşandığı Şevket Sümer ve Hal Mahallesini birbirine bağlayan 142. Cadde'nin çehresi Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ile değişiyor. Göreve geldiği günden bu yana vatandaş odaklı çalışmaları ile göz dolduran ve Mersinlilerin takdirini kazanan Başkan Gültak, TBMM plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın da büyük desteği ile kente ve ilçeye çok önemli bir hizmeti daha tamamlamaya hazırlanıyor. Ekonomik kriz sebebiyle birçok belediyenin yatırımları durdurduğu dönemde 10 milyon TL'lik bir bütçe ile yenilenecek olan 142. Cadde de iyileştirme çalışması sonrasında çalışmaların tamamlanması ile mahalle sakinleri, esnaf ve pazarcılar her yönüyle zengin, canlı, estetik ve düzenli bir caddenin yanı sıra, alışverişlerini yapabilecekleri modern bir pazara kavuşacak. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde'de incelemelerde bulundu. yapan Kaçar, "Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ı tebrik ediyorum. Bu bir başlangıç" dedi.