Adana Demirspor İpek’e moral verdi

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig ekiplerindendeplasmanda oynayacağımaçı hazırlıklarını sürdürüyor.Böbrek kanseri hastalığı ile mücadele eden ve en büyük hayaliantrenmanını izleyip futbolcularla tanışmak olan 4 yaşındaki minik taraftar, kulüp başkanı'ın daveti üzerine tesislere geldi.Minik İpek, annesi, babası ve abisiyle antrenmanı izledi.Ardından futbolcular minik taraftarlarını kucaklarına alarak tesisleri gezdirdi.Zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan mavi-lacivertli takımın oyuncuları Namık ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirip, maça davet etti.