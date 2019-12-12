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Demirspor İpek’e moral verdi

Altay maçına hazırlanan Demirsporlu futbolcuların antrenmanda sürpriz bir ziyaretçisi vardı Kanser hastası minik İpek Namık ailesiyle birlikte tesislere gelerek futbolcularla görüşüp moral buldu

Giriş Tarihi: 12.12.2019
Adana Demirspor İpek’e moral verdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor deplasmanda oynayacağı Altay maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi-lacivertli ekibin yaptığı son antrenmanda sürpriz ziyaretçileri vardı. Böbrek kanseri hastalığı ile mücadele eden ve en büyük hayali Adana Demirspor antrenmanını izleyip futbolcularla tanışmak olan 4 yaşındaki minik taraftar İpek Namık, kulüp başkanı Murat Sancak'ın daveti üzerine tesislere geldi.

FORMA HEDİYE ETTİLER
Minik İpek, annesi, babası ve abisiyle antrenmanı izledi. Anlamlı buluşma sonrası teknik direktör Uğur Tütüneker, Namık ailesinin yanına giderek sohbet etti, İpek'in hastalığı hakkında bilgi aldı. Ardından futbolcular minik taraftarlarını kucaklarına alarak tesisleri gezdirdi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan mavi-lacivertli takımın oyuncuları Namık ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirip, maça davet etti.
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Adana Demirspor İpek’e moral verdi
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