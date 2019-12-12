Altın Baklava’da heyecan başladı

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenerek patenti alınan ve bu yıl uluslararası nitelik kazanan "Altın Baklava Film Akademisi V. Uluslararası Öğrenci Film Festivali" film gösterimleri ve sinema atölyeleri ile başladı. HKÜ tarafından gelenekselleşerek her yıl yapılan Altın Baklava Film Festivalinin başlamasıyla, sinema severler Gaziantep'te bir araya geldi.Kurmaca ve belgesel film kategorilerinde yurt içi ve yurt dışında okuyan bütün üniversite öğrencilerine açık olan V. Altın Baklava Film Festivali, yarışmacıların kıyasıya yarıştığı film şölenine dönüştü. Film festivalinin ilk gününde açılış konuşmalarını, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, HKÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Küçükerdoğan ve ünlü yapımcı ve yönetmen Prof. Dr. Dragan Milinkovic Fimon yaptı. Geleneksel olarak yapılan Altın Baklava Film Festivaliyle global alana açılma imkanını yakaladıklarını söyleyen HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Sözen, "HKÜ İletişim Fakültesinin temel amaçlarından biri alanında girişimci insanlar yetiştirmek. Filmlere baktığımda; heyecan ve umut verici filmler. Bu filmler geleceğin genç yapımcılarının işaretlerini veriyor" dedi. Prof. Dr. Sözen, "HKÜ Genç girişimci yenilikçi bir üniversite. Yedi fakültemiz var. Her bir fakültemizin bilincil amaçlarından biri girişimci olmak. HKÜ İletişim Fakültesinin temel amaçlarından biri de alanında girişimci insanlar yetiştirmek. Girişimci iletişimciler yetiştiren İletişim Fakültesi olarak bölgede öncü bir rolümüz var, bu rolümüzü yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.Festival zamanları sosyalleşmek için çok önemli bir dönem olduğunu ifade eden HKÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Küçükerdoğan: "Gelen yabancı arkadaşlarımızla tanışmanızı onlarla projeye hazırlanmanızı bekliyoruz. İnanılmaz harika hikayeler bulup paylaşım içinde bulunacaksınız. Dünyaya açılmak için tek eksiğimiz ingilizceyi biraz geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için gerekli kurslar yapacağız" dedi.