Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Aranan firari pazarda yakalandı

Aranan firari pazarda yakalandı

25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Veysel Altunay, semt pazarında tezgahı başında yakayı ele verdi

Giriş Tarihi: 12.12.2019
Aranan firari pazarda yakalandı
Adana'da iki suçtan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince pazarda yakalanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralamak" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 25 yıl hapis cezasıyla aranan Veysel Altunay'ı yakalamak için çalışma başlattı. Firari hükümlünün merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki semt pazarında çalıştığını tespit eden ekipler, pazara vatandaş kılığında gidip pusuya yattı. Ekipler hükümlüyü tezgahın başında yakaladı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Veysel Altunay, daha sonra cezaevine gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aranan firari pazarda yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN