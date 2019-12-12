Çanakkale ruhu Erdemli’de yaşatılıyor

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ruhunu yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacı ile 'Birgün Değil Hergün Çanakkale' sloganı ile Çanakkale Gezici Sergisi' Mersin'de Erdemli Belediyesi Kongre Merkezinde düzenlenen törenle açıldı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, özellikle gençlere tarih ve milli şuuru aşılamak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacı ile bu sergiyi açtıklarını söyledi. 1915 yılında yedi düvele karşı vatan savunması yapan ecdadı ve bu kutsal vatan topraklarını parçalayıp yok etmek isteyen o günkü düşmanlar şimdi de daha teknolojik yöntemle saldırılarını aralıksız sürdürüyorlar diyen Başkan Tollu, "Bu ülke kolay vatan toprağı yapılmadı, Çanakkale savaşında tam 250 bin vatan evladını toprağa gömdü" dedi. Sergisi Erdemli Belediyesi ile ortaklaşa düzenleyen Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Alan Kılavuzu ve Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği temsilcisi Ali Murat Kalegil de Çanakkale gezici sergisini 10 yıldır yurt genelinde vatandaşlara izlettiklerini söyledi. 26 stantta toplam bin eserin bulunduğunu belirten Kalegil, serginin 15 Aralık akşamına kadar açık kalacağını belirtti.