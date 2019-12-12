ÇDSO’dan Requeım konseri

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Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), hafızalardan çıkmayacak bir konsere hazırlanıyor. 13 Aralık 2019 Cuma akşamı saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek olan konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü ve Orkestra Şefi Rengim Gökmen yönetecek. Programın birinci bölümünde dünya çapında ödüllere sahip, özellikle 10. Hamamatsu Yarışmasında aldığı birincilikle yarışma sonrasında Japonya'da en çok tanınan yabancılar arasına giren piyanist Can Çakmur, F.Mendelssohn'un 2 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek. Programın ikinci yarısında ÇDSO koro şefi Burak Onur Erdem'in eşliği ile Ankara Devlet Çoksesli Korosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi solistlerinden, Nurdan Küçükekmekçi Aydın (soprano) ve Arda Aktar (tenor), Fransız besteci G.Faure'nin, ölümün bir son olmadığını anlattığı "Requeım" adlı eserinin Adana'da ilk seslendirilişini gerçekleştirecekler.