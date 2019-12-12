Demirtaş: Engelli sporcuların yanındayız

G
enç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Emrah Davşan
ve yönetim kurulu üyeleri Adana Valisi Mahmut Demirtaş
'ı makamında ziyaret etti. Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, "Devletimizin de destekleriyle engelli kardeşlerimizin yanlarında olmakta hiçbir 'Engel' tanımayacağımızı belirtiyor, tüm engelli kardeşlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum"
dedi. Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Emrah Davşan
'ın da şehirdeki engelli vatandaşların topluma entegrasyonuna yönelik çalışmalarda verdiği desteklerinden dolayı Vali Demirtaş
'a şükranlarını sunduğu ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu.