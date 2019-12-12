Demirtaş: Engelli sporcuların yanındayız

BUGÜN NELER OLDU

enç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanıve yönetim kurulu üyeleri'ı makamında ziyaret etti. Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş,dedi. Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı'ın da şehirdeki engelli vatandaşların topluma entegrasyonuna yönelik çalışmalarda verdiği desteklerinden dolayı'a şükranlarını sunduğu ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu.