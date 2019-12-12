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E- fatura bilgilendirme toplantısı yapıldı

KAMİL CÖMERTLER Güney
Giriş Tarihi: 12.12.2019
E- fatura bilgilendirme toplantısı yapıldı
ANAMUR Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin vergi dairesi işbirligi çerçevesinde e-fatura Uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıya farklı meslek gruplarından çok sayıda iş insanın yanı sıra Anamur Vergi Dairesi Müdürü Kuddusi Akdağ'da katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, muhasebe sisteminde getirilen teknolojik yeniliklerin işletmelerin iş yükünü bir nebze olsun hafifleteceğine inandığını belirterek, bilgi ve teknolojik çağının bir gereği olarak mali kayıtlar ve işlemlerin değişimine işletmelerin ayak uydurmak zorunda olduklarını söyledi.
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