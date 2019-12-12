Ekmek teknesi çalınınca işsiz kaldı

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Mersin'in Toroslar ilçesinde, simitçilik yaparak 4 çocuğuna ve eşine bakan engelli Süleyman Berk, simit arabasının çalınması üzerine yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için destek bekliyor. Geçirdiği trafik kazası sonucu belindeki rahatsızlık nedeniyle yüzde 75 engeli bulunan Berk, 2015 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Simit Arabam Engel Tanımam Projesi" kapsamında bir simit arabası aldı. Kentin farklı noktalarında simit satarak ailesini geçindiren Berk'in "ekmek teknesi" bir ay önce çalındı. Hamile eşi ve 4 çocuğuyla sıkıntılı günler yaşayan simitçi, hırsızların yakalanmasına rağmen simit arabası bulunamayınca işsiz kaldı. Berk, tekrar temin edemediği simit arabasının bulunması ya da yenisinin alınması konusunda yardım bekliyor. Süleyman Berk, engel durumuna rağmen ailesini geçindirmek için sürekli çalıştığını söyledi. Simit arabası çalınmadan önce ailesinin geçimini rahatlıkla sağladığını ifade eden Berk, yaşanan olaydan dolayı zor duruma düştüğünü belirtti. Ailesini geçindirmek zorunda aktaran Berk, şöyle devam etti: "Bir ay önce simit arabam 3 kişi tarafından çalındı. O günden beri işsizim. Şu an zor durumdayım. Ailemin masraflarını karşılayamıyorum. Krediyle aldığım evin borcunu ödeyemiyorum. İmkan varsa yetkililerden simit arabası talep ediyorum çünkü evimin tek geçim kaynağı oydu. Başka yapabileceğim bir iş de yok. Çocuklarımın eğitim masraflarını karşılamak istiyorum. Simit arabam olduğu zamanlar sürekli çalışıyordum. İşime gücüme bakıyordum. Esnaf arkadaşlar ve komşularımla aram iyiydi. Ekmek teknem çalındı. Üzerimdeki sorumluluk büyük olduğundan dolayı çok farklı bir psikolojiye girdim. Aileme karşı mahcup oluyorum."