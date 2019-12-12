Erdemli’de okul sporları heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'IN Erdemli ilçesinde okul sporları müsabakaları 25 okulun katılımıyla sürüyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Kılıç, çok önemli bir müsabakaya ev sahipliği yaptıklarını belirterek,dedi. Voleybol müsabakaları ile faaliyetlerin başladığını ifade eden Kılıç, birincilik ve ikincilik elde eden takımların ilçeyi Mersin'de gerçekleştirilecek müsabakalarda temsil edeceğini kaydetti.