Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Erdemli’de okul sporları heyecanı

Erdemli’de okul sporları heyecanı

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Erdemli’de okul sporları heyecanı
MERSIN'IN Erdemli ilçesinde okul sporları müsabakaları 25 okulun katılımıyla sürüyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Kılıç, çok önemli bir müsabakaya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Okul sporları ilçemizde 3 branş ve 6 kategoride 25 okulun katılımıyla gerçekleştirilecek. Voleybol, futbol ve futsal branşlarında gerçekleştirilecek karşılaşmalara katılan bütün öğrencize başarılar diliyoruz" dedi. Voleybol müsabakaları ile faaliyetlerin başladığını ifade eden Kılıç, birincilik ve ikincilik elde eden takımların ilçeyi Mersin'de gerçekleştirilecek müsabakalarda temsil edeceğini kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdemli’de okul sporları heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN