İki kez yanan evden aile dramı çıktı

KAHRAMANMARAŞ'TA
bir evde çıkan iki yangın
sonrası ev kullanılamaz
hale gelirken evden
aile dramı çıktı. Yangın,
Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı
mahallesinde müstakil
bir evde çıktı. Mahmut
Kuşkayası'nın evinde
akşam saatlerinde bilinmeyen
bir nedenle yangın çıktı.
Ev sahibinin eşi Neriman
Kuşkayası (46) ve oğlu Samet
Kuşkayası (20) yangında evde
olmadıkları öğrenildi. İtfaiye
ekiplerince müdahale edilen
yangın söndürüldükten sonra
bir diğer yangın ise gece geç
saatlerde çıktı. Tüp patlaması
sonucu çıktığı tahmin edilen
yangın sonrası ev kullanılamaz
hale gelirken, anne ve oğlunun
yine evde olmadıkları öğrenildi.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle
anne ve oğlunun evde zor
hayat şartlarında yaşadıkları öğrenilirken,
Neriman Kuşkayası'nın
kocası Mahmut ve oğlu Mehmet
Kuşkayası'nın cezaevinde
olduğu öğrenildi. Ailenin
gariban ve bakıma muhtaç
olduğunu söyleyen Erol
Baltacı isimli bir vatandaş,
"Evde oğluyla annesi
yaşıyor, gariban ve bakıma
muhtaç ailelerdi. Oğlunun
biri ve eşi cezaevinde,
günü birlik iş bulursa
temizliğe gidiyor ve geçimini
sağlıyorlardı. Diğer
oğlu ise askere gideceğinden
dolayı doğru dürüst
bir iş bulamıyor. Evlerinde
tadilat olsun diye belediyeye
gittikleri ve bir sonuç
çıkmadığı da söyleniyor"
dedi.