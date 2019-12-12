İki kez yanan evden aile dramı çıktı

BUGÜN NELER OLDU

bir evde çıkan iki yangınsonrası ev kullanılamazhale gelirken evdenaile dramı çıktı. Yangın,Dulkadiroğlu ilçesi Divanlımahallesinde müstakilbir evde çıktı. MahmutKuşkayası'nın evindeakşam saatlerinde bilinmeyenbir nedenle yangın çıktı.Ev sahibinin eşi NerimanKuşkayası (46) ve oğlu SametKuşkayası (20) yangında evdeolmadıkları öğrenildi. İtfaiyeekiplerince müdahale edilenyangın söndürüldükten sonrabir diğer yangın ise gece geçsaatlerde çıktı. Tüp patlamasısonucu çıktığı tahmin edilenyangın sonrası ev kullanılamazhale gelirken, anne ve oğlununyine evde olmadıkları öğrenildi.Maddi imkansızlıklar nedeniyleanne ve oğlunun evde zorhayat şartlarında yaşadıkları öğrenilirken,Neriman Kuşkayası'nınkocası Mahmut ve oğlu MehmetKuşkayası'nın cezaevindeolduğu öğrenildi. Aileningariban ve bakıma muhtaçolduğunu söyleyen ErolBaltacı isimli bir vatandaş,"Evde oğluyla annesiyaşıyor, gariban ve bakımamuhtaç ailelerdi. Oğlununbiri ve eşi cezaevinde,günü birlik iş bulursatemizliğe gidiyor ve geçiminisağlıyorlardı. Diğeroğlu ise askere gideceğindendolayı doğru dürüstbir iş bulamıyor. Evlerindetadilat olsun diye belediyeyegittikleri ve bir sonuççıkmadığı da söyleniyor"dedi.