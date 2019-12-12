Mersin GİAD, üniversiteli öğrenciler ile bul

BUGÜN NELER OLDU

GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, Mersin GİAD 2. Dönem Başkanı Dr. Abbas Taşdemir ve RHenus Lojistik Mersin Şube Müdürü Sedat Gökmen, Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Başaran, Çağ Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Duygu Gür, Çağ Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu Başkanı Alican Pişirici ve çok sayıda öğrencinin katıldığı konferansta iş adamları deneyimlerini öğrenciler ile paylaştı. Duygu Gür'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Mersin GİAD 2. Dönem Başkanı Dr. Abbas Taşdemir, "Mersin'e ilk geldiğimde elimde bir valiz yarım doktor maaşı vardı. Bir taksiye bindim beni otele getirdi. Özel hastanelerde iş aramaya başladım. İlk olarak arkadaşlarımızla birlikte Sevgi Polikliniği'ni açtık. İnandık insanlara dokunmaya çalıştık. İnsanlara dokununca her şey oluyor. 3 ay sonra yan taraftaki dükkanı da kiraladık. Yaptığınız işten zevk alırsanız oluyor. 8 gün hiç çıkmadan poliklinikte çalıştığım oldu" dedi.