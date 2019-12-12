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Pozantı belediye başkanlığı koşusu ’in

Giriş Tarihi: 12.12.2019
Pozantı belediye başkanlığı koşusu Domaniç’in
TÜRKIYE Jokey Kulübü tarafından Adana Yeşiloba Hipodrumu'nda düzenlenen Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Domaniç isimli atıyla jokey Mehmet Akyavuz kazandı. 4.kez düzenlenen Pozantı Koşusunun ardından bu yıl koşuya TJK tarafından 'Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu' adı verildi. Kum pistte 1900 metre mesafe üzerinden gerçekleştirilen günün 5. koşusuna 9 at katıldı. Koşuyu izlemeye Belediye Başkanı Mustafa Çay, MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Özgür Gören, Pozantıspor Teknik Direktörü Fehim Köroğlu gedi. Yarışı kazanan atın sahibine ödülü Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın elinden vekaleten Ramazan Taşdelen aldı.
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Pozantı belediye başkanlığı koşusu Domaniç’in
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