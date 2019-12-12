Üniversite öğrencilerinden Avrupa Birliği araştırması

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü öğrencileri, uluslararası kurum ve kuruluşları yakından tanımak ve derslerde edindikleri kuramsal bilgilerin pratikte nasıl uygulandığına ilişkin gözlem yapmak amacıyla Lefkoşa'da faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezini ziyaret etti. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, Uluslararası İlişkiler Kuramı dersi kapsamında, Avrupa Birliği kurumlarını ve Kıbrıs'a yönelik uyguladığı politikalarını yerinden takip edebilmek amacıyla AB Bilgi Merkezinde bir alan çalışması gerçekleştirdi. Gençler, uluslararası kurumların işleyişi gerekse Avrupa Birliği'nin mevzuatını yakından inceleme olanağı buldu. Öğrenciler, AB Bilgi Merkezi'nin görev ve faaliyetlerinin yanı sıra Birliğin AB vatandaşı olmayan bireylere yönelik sunduğu gönüllü ve profesyonel staj ve mesleki programlar hakkında bilgilendirildi. Ziyarette, özellikle örgütün genişleme ve derinleşme politikalarına atıfta bulunularak Kıbrıs adasının 2004 yılında AB'ye üye olması ile birlikte yaşanan gelişmeler öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.