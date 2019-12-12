Ziyapaşa Bulvarı kan kaybediyor

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Adana'nın "Nişantaşı"sı diye nitelendirilen Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan ünlü markaların yer aldığı işyerlerinin kira bedelleri yüksek olması yatırımcıları başta alıveriş merkezleri olmak üzere başka semtlere yönelmesine neden oluyor. Dünyaca ünlü markaların mağazalarından boş kalan dükkanlar bulvarı sessiz bırakıyor.Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde oturan semt sakinleri de bu durumdan memnun değiller. Semt sakinleri, "Önceden nezih kesimin uğrak yeri olan Ziyapaşa Bulvarı gün geçtikçe kalitesini düşürüyor. Keman seslerinin yankılandığı bulvar darbuka davul sesleriyle yankılanıyor. Alkol alıp eğlencenin tozunu kaçıran kişiler kavga çıkarıyor ve semtin huzurunu kaçırıyorlar" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Ziyapaşa Bulvarı'nda 12 yıldır işletmecilik yapan Soner Uygun, "2007 yılından bu yana Adana'nın Nişantaşı'sı olarak bilinen Ziyapaşa Bulvarı'ndayım. Bu bulvar kentin gözbebeği. Portakal Çiçeği Karnavalı'nın doğduğu yer. Ancak son aylarda büyük bir kan kaybı yaşıyor. Bunun nedeni olarak mülk sahiplerinin uçuk rakamlarda kira istemesi ve açılan AVM'lerin bu durumu hissederek birçok önemli markayı kendine çekmesi. Bu duruma yerel yönetimin el atması gerek. Yoksa birkaç ay sonra burası tamamen ölü bir cadde olacak" dedi.