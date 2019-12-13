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Bazalara kaçak sigara gizlediler

Giriş Tarihi: 13.12.2019
Bazalara kaçak sigara gizlediler
ADANA'DA bir kamyonette bazalara gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'den Mersin'e yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağını belirledi. Bunun üzerine plakası tespit edilen kamyonet D-400 kara yolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında durduruldu. Araçta yapılan aramada bazalara gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheliler A.Ç ve E.C.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Bazalara kaçak sigara gizlediler
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