Birlikte yaşamak varken neden ölelim?

BUGÜN NELER OLDU

Sen Hatay İl Temsilcisi İsmail Bayrakdar, yaşadığımız coğrafyanın, bir ölüm coğrafyası haline dönüştüğünü belirterek, "birlikte yaşamak varken, neden birlikte ölelim?" diyerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ne yaptığı ziyarette konuşan Bayrakdar, İslam coğrafyasının sürekli savaşlarla çatışmalarla anılır hale geldiğini belirterek, "Yaşadığımız coğrafya batılı ülkelerin arenası haline dönüştü. Hatay Türkiye'nin belki de dünyanın bir özeti. Bizler kol kola birlikte hareket ederek, dünyada ki sömürü düzenine, emperyalistlere karşı daha güçlü olabiliriz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Ama görüşlerimizin farklı olması, bir arada yaşamayı ispat eden bizleri ayırmamalı" dedi. Özellikle Antakyalıların bir arada yaşama kültürünü hem bölgemizdeki ülkelere hemde bütün dünyaya göstermeleri gerektiğini belirten Bayrakdar, "Dünyanın daha yaşarabilir hale gelmesi için, vicdanı, merhameti, erdemli olanların güç birliği yapmasına ihtiyaç var. Mazlumların birlikte hareket etmesine ihtiyaç var. Çünkü Irakta, Suriye'de Afganistan'da hep beraber ölüyoruz. Beraber yaşamak varken, neden beraber ölelim" diye konuştu.