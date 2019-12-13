Duayen sanatçılarından çok özel resim sergisi

BUGÜN NELER OLDU

Türk resim-seramik sanatçılarından Türksal İnce ile Taylan Oğuzkan'ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özgün teknik ve yaratıcılıklarıyla hazırladıkları ve toplam 34 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Açılışa, Bakan Hasan Taçoy, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıslı Türk resim-seramik sanatçısı Türksal İnce, resim sanatçısı Taylan Oğuzkan ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatın insanoğlu ile yaşıt olduğunu, İnsanların ilk ortaya çıktığından beri sanatın var olduğunun herkesçe bilindiğini belirtti. Prof. Şanlıdağ, Barnett Newman'ın sözü olan 'İlk insan bir avcı toplayıcı ya da alet yapıcı değil, bir sanatçıydı.' Sözüne ilişkin, ilk insanlardan bu güne kişiler duygularını, düşüncelerini, olaylara bakış açılarını hep sanat yoluyla aktarmıştır. Ayrıca, Tolstoy, "İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştı" sözleriyle tamamladı.