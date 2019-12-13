Duygu sömürüsü ile dolandırıyordu

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Adana'da öz kardeşini kanser tedavisi gören oğlu gibi gösterip, Türkiye'nin 81 ilini gezerek, üniversitelerde öğrencilerden, hastanelerde de hasta yakınlarına kendini acındırarak yüz binlerce liralık vurgun yapan 34 yaşındaki Rıdvan Kalem, Adana'da yakalandı. Kalem'in, insanları kandırabilmek için yerel ve ulusal basında hakkında haber de yaptırdığı ortaya çıktı. Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Servisi'nde bir kişinin insanların güvenini kötüye kullanarak, dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, adının Rıdvan Kalem olduğu öğrenilen şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlının üzerinden bin 29 lira nakit para ve kendisiyle ilgili yaptırdığı haberlere ait gazete küpürleri de çıktı. İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Rıdvan Kalem'in, 5 ayrı dolandırıcılık, 2 ayrı hırsızlıkla birlikte uyuşturucu ticareti ve kasten adam yaralamak gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi. 2012 yılından bu yana Türkiye'nin 81 ilini gezerek, tam 300 üniversite ve hastaneye giriş ve çıkış kaydı olan Kalem'in, sadece 8 kez eczaneden ilaç aldığı da belirlendi. Polisin, Rıdvan Kalem'e ait hesaplarda bulunan paraya el konularak, kamuya aktarılması konusunda savcılığa başvurduğu da öğrenildi. Polis merkezindeki sorgusunda; "Paraya ihtiyacım vardı, ben de insanlardan topladım" diyerek, suçunu itiraf eden Kalem, "Benim oğlum değil, kardeşim kanser. Parasızlık nedeniyle tedavisi yarım kaldı. Onun için para topluyordum" diyerek kendini savundu.