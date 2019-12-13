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Erdemli’ye doğalgaz müjdesi

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 13.12.2019
Erdemli’ye doğalgaz müjdesi
MERSİN'DE Erdemli Belediye Meclisi, doğalgazın ilçeye getirilmesi için Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında olağanüstü toplandı. Belediye tarafından bir yıl önce Doğalgazın ilçeye getirilmesi için kampanya başlatmış imza toplanmıştı. AK Parti ilçe yönetimi ile AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ziyaret edilerek doğalgazın getirilmesi teklifi yapılmıştı. Bakan Elvan'ın girişimleri sonucu 2018 yılı Mayıs ayı sonlarında EPDK'nın 2020 yatırım planına alındı. Erdemli Belediye Meclisi 2020 Ocak ayında yapması gereken meclis toplantısını doğalgaz için özel gündemle toplanarak meclisten oy birliği ile olur çıkarttı. Doğalgazın ilçeye getirilmesinin vatandaşın lehine olacağını belirten Tollu, "Doğalgaz ilçemize 2020 yılında gelecek" dedi.
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Erdemli’ye doğalgaz müjdesi
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