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Hedef için 3 puan

Başarılı stoper Tosca, hedefleri olan 20 puana ulaşmak için Kayserispor maçını kazanmalarını geretiğini söyledi

Giriş Tarihi: 13.12.2019
Hedef için 3 puan
Pazar günü sahalasında oynayacakları Kayserispor karşılaşmasına odaklanan Gaziantep FK'nın defans oyuncusu Alin Tosca, devre bitimine kadar 20 puana ulaşmak istediklerini ifade etti. Tosca, "Önümüzde Kayserispor maçı var. Kayserispor'dan güzel bir futbolla 3 puanı almak istiyoruz. Hedefimize 3 puan var. İnşallah, 20 puana ulaşırız. Onlar için de önemli bir maç olacak. Bu maçta taraftarlarımızın stadı doldurmasını bekliyorum. Benim ya da başka bir arkadaşımın kişisel olarak performanslarından ziyade takım olarak performans önemli" dedi.

SUMUDİCA'YA 1 MAÇ CEZA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor maçının ardından rakip taraftarlara sportmenliğe aykırı hareket yapan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.
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