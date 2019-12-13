Hedef için 3 puan

SUMUDİCA'YA

BUGÜN NELER OLDU

azar günü sahalasında oynayacakları Kayserispor karşılaşmasına odaklanan Gaziantep FK'nın defans oyuncusu Alin Tosca, devre bitimine kadar 20 puana ulaşmak istediklerini ifade etti. Tosca, "Önümüzde Kayserispor maçı var.Hedefimize 3 puan var. İnşallah, 20 puana ulaşırız. Onlar için de önemli bir maç olacak. Bu maçta taraftarlarımızın stadı doldurmasını bekliyorum. Benim ya da başka bir arkadaşımın kişisel olarak performanslarından ziyade takım olarak performans önemli" dedi.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor maçının ardından rakip taraftarlara sportmenliğe aykırı hareket yapan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.