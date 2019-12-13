Her maçımız final

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de 30 puanla liderliğini sürdüren Hatayspor'un teknik direktörühazırlandıklarını söyledi. Zorlu Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Teknik patron Toysal, "Son oynadığımız Boluspor karşılaşması bizim açımızdan çok pozitif geçti.Bu takımın daha pozitif futbol oynayıp, daha fazla 3 puanlar kazanacağı zamanlar olacağını söylemiştik. Boluspor maçı bu anlamda çok çok iyi geçti.dedi.DEPLASMANDAKI Keçiörengücü maçının çok zor bir karşılaşma olacağını kaydeden Toysal, "Haftalar ilerledikçe işlerin çok daha zor olduğunu hep birlikte görüyoruz.alabildiğimiz kadar puanları alıp yine aynı şekilde bulunduğumuz konumu devam ettirmeyi düşünüyoruz.diye konuştu.TOYSAL, "Keçiörengücü müsabakasını oynanıp sezon bitecekmiş gibi hazırlanıyoruz. Oyuncularımızla da bunu konuştuk, inşallah güzel bir oyun ve iyi bir skorla buraya döneceğiz.ifadelerini kullandı. Öte yandan Toysal, takımda Mirkan Aydın dışında eksik oyuncu bir bulunmadığını sözlerine ekledi.