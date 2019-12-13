Her maçımız final

T
FF 1. Lig'de 30 puanla liderliğini sürdüren Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, oynayacakları her maçı, ligdeki son maç gibi oynayıp, ligi tamamlayacakmış gibi
hazırlandıklarını söyledi. Zorlu Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Teknik patron Toysal, "Son oynadığımız Boluspor karşılaşması bizim açımızdan çok pozitif geçti. Hem oyunsal olarak, hem almış olduğumuz 3 puan değerli.
Bu takımın daha pozitif futbol oynayıp, daha fazla 3 puanlar kazanacağı zamanlar olacağını söylemiştik. Boluspor maçı bu anlamda çok çok iyi geçti. Bulunduğumuz konumu biraz daha sağlamlaştırdık"
dedi.
İŞLER GITTIKÇE ZORLAŞIYOR
DEPLASMANDAKI Keçiörengücü maçının çok zor bir karşılaşma olacağını kaydeden Toysal, "Haftalar ilerledikçe işlerin çok daha zor olduğunu hep birlikte görüyoruz. Deplasman maçları özellikle çok zor geçiyor,
alabildiğimiz kadar puanları alıp yine aynı şekilde bulunduğumuz konumu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Kalan 3 maçın ikisini deplasmanda, bir tanesini içerde oynayacağız"
diye konuştu.
TAKIMIN TEK EKSIĞI MIRKAN AYRAM
TOYSAL, "Keçiörengücü müsabakasını oynanıp sezon bitecekmiş gibi hazırlanıyoruz. Oyuncularımızla da bunu konuştuk, inşallah güzel bir oyun ve iyi bir skorla buraya döneceğiz. İnşallah ilk yarıdaki son 3 maç bizi pozitif anlamda daha ileriye taşıyacaktır. Keçiören müsabakası da bu anlamda önemli bir müsabaka"
ifadelerini kullandı. Öte yandan Toysal, takımda Mirkan Aydın dışında eksik oyuncu bir bulunmadığını sözlerine ekledi.