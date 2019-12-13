Hırsız kaçarken kimliğini bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

girdiği evden bilgisayar kasası,matkap, tencere gibi malzemelerleçalan 3 hırsızdan biriniev sahibi Ramazan Aydoğar yakaladı.Yakalanan hırsız, ev sahibinin tuttuğumontunu çıkararak kaçtı. Kaçanhırsızın geride kalan montundaki incelemedeise kimliği bulundu. Olay, SakaryaMahallesinde meydana geldi. İddiayagöre, Ramazan Aydoğar'ın ardiye olarakkullandığı evine kimliği belirsiz 3kişi girdi. Evden buldukları bilgisayarkasası, matkap ve tencere gibiçeşitli malzemeleri çuvala dolduranhırsızlar duvardan atlayıpkaçmaya başladı.Bu sırada camide olanRamazan Aydoğar, evdençıkarken fark ettiği hırsızlarınkoşarak peşlerinedüştü. Kovalamacasonunda Aydoğar, hırsızlardanbirini yakaladı.Hırsız, montunuçıkararak Aydoğar'ınelinden kurtulmayıbaşardı, çuvalı da bırakarakhızla kaçmaya başladı.Ramazan Aydoğartekrar hırsızın peşindendüştü ama yakalamayıbaşaramadı. Olay yerinedönen Ramazan Aydoğarpolisten yardım isterken, kontrolettiği montun cebindenhırsızın kimliği çıktı.Aydoğar, hırsızların 2'sininçocuk yaşta olduğunu, çuvallakaçtıklarını görünce peşlerinedüştüğünü söyledi.Aydoğar, "Peşlerindenkoştum ve birini yakaladım.Benim tuttuğum montunuçıkararak tekrardan kaçtı.Peşinden koştum yakalayamadım,geldim montunualdım. Baktım cebinde kimlikvar Suriye uyruklu Alidiye bir şahıs. Ondan sonra155'i arayıp polis çağırdım.Daha önce de evimden hırsızlıkgerçekleşti ve yine aynışahıstı. Yaklaşık 5 ay önce deyakaladım ama onda da elimdenkaçırmıştım. Üzerindeyine aynı mont vardı" diyekonuştu. İhbar üzerine olayyerine gelen polisler, evde veçalınan eşyaların bırakıldığısokakta incelemelerde bulundu.Polis, monttan çıkan kimliktenyola çıkarak hırsızı veyanındakileri yakalamak içinçalışma başlattı.