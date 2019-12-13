Hırsız kaçarken kimliğini bıraktı

KAHRAMANMARAŞ'TA
girdiği evden bilgisayar kasası,
matkap, tencere gibi malzemelerle
çalan 3 hırsızdan birini
ev sahibi Ramazan Aydoğar yakaladı.
Yakalanan hırsız, ev sahibinin tuttuğu
montunu çıkararak kaçtı. Kaçan
hırsızın geride kalan montundaki incelemede
ise kimliği bulundu. Olay, Sakarya
Mahallesinde meydana geldi. İddiaya
göre, Ramazan Aydoğar'ın ardiye olarak
kullandığı evine kimliği belirsiz 3
kişi girdi. Evden buldukları bilgisayar
kasası, matkap ve tencere gibi
çeşitli malzemeleri çuvala dolduran
hırsızlar duvardan atlayıp
kaçmaya başladı.
Bu sırada camide olan
Ramazan Aydoğar, evden
çıkarken fark ettiği hırsızların
koşarak peşlerine
düştü. Kovalamaca
sonunda Aydoğar, hırsızlardan
birini yakaladı.
Hırsız, montunu
çıkararak Aydoğar'ın
elinden kurtulmayı
başardı, çuvalı da bırakarak
hızla kaçmaya başladı.
Ramazan Aydoğar
tekrar hırsızın peşinden
düştü ama yakalamayı
başaramadı. Olay yerine
dönen Ramazan Aydoğar
polisten yardım isterken, kontrol
ettiği montun cebinden
hırsızın kimliği çıktı.
Aydoğar, hırsızların 2'sinin
çocuk yaşta olduğunu, çuvalla
kaçtıklarını görünce peşlerine
düştüğünü söyledi.
Aydoğar, "Peşlerinden
koştum ve birini yakaladım.
Benim tuttuğum montunu
çıkararak tekrardan kaçtı.
Peşinden koştum yakalayamadım,
geldim montunu
aldım. Baktım cebinde kimlik
var Suriye uyruklu Ali
diye bir şahıs. Ondan sonra
155'i arayıp polis çağırdım.
Daha önce de evimden hırsızlık
gerçekleşti ve yine aynı
şahıstı. Yaklaşık 5 ay önce de
yakaladım ama onda da elimden
kaçırmıştım. Üzerinde
yine aynı mont vardı" diye
konuştu. İhbar üzerine olay
yerine gelen polisler, evde ve
çalınan eşyaların bırakıldığı
sokakta incelemelerde bulundu.
Polis, monttan çıkan kimlikten
yola çıkarak hırsızı ve
yanındakileri yakalamak için
çalışma başlattı.