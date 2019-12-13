Krem verilen çocuğun kolu kırık çıktı

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Kadirli ilçesinde okulda düşerek Kadirli Devlet Hastanesine götürülen ve krem verilip evine gönderilen 10 yaşındaki çocuğun kolunun kırık olduğu ortaya çıktı. Ameliyata alınan çocuğun ailesi, doktordan şikayetçi oldu. Kadirli İ.M.K.B. İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Arda Göker, 3 Aralık Salı günü okulda öğle arası dışarı çıkarken arkadaşlarıyla birlikte okul duvarından atladı. Bu sırada ceketi tele takılan Arda yere düştü. Bayılan küçük çocuk için okula ambulans çağrıldı. Ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine götürülen ve kolunun çok ağrıdığını söyleyen Arda Göker'in röntgen filmleri çekildi. Bu sırada küçük çocuğun babası Erdal Göker hastaneye çağrıldı. Burada yapılan muayene sonucu acil servis doktoru "Çocuğun bir şeyi yok. Kolunda hafif ezik var incinmiş. Reçeteye krem yazdım sürün geçer" diyerek aileyi evine gönderdi. Ancak gece sabaha kadar ağrıdan uyuyamayan ve gün içerisinde de kolunda ağrılar devam eden küçük çocuğun ailesi Arda'yı tekrardan Kadirli Devlet Hastanesine götürdü. Arda'yı muayene eden ortopedi uzmanı, kolunda 3 ayrı yerde parçalı kırık olduğunu ve geç kalınmadan hemen ameliyata alınması gerektiğini fakat kendisinin heyet günü olduğu için önce yatış yapıp bir gün sonrası ameliyat yapabileceğini belirtti. Bunun üzerine aile önce Arda'yı Kadirli'deki özel bir hastaneye ardından da Osmaniye Devlet Hastanesine götürdü. Arda kolundan ameliyat oldu.